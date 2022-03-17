Büyükbaş düzenli büyümeli küçükbaşta destek artmalı
Türkiye’deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları son 20 yılda yüzde 69 oranında arttı. Buna karşılık Türkiye nüfusunda yüzde 25’lik bir artış kaydedildiğinden canlı hayvanların Türkiye nüfusuna oranı 20 yıllık dilimlerde büyük farklar gösterdi. Köyden kente göçün etkisi de tabloya yansıdı. Özellikle köylerde bireysel üreticilerin yetiştirdiği koyun ve keçi sayıları nüfusa oranla büyük düşüş gösterdi. Bu da hayvancılığın büyük işletmeler eliyle geliştiğine işaret ederken hayvansal ürünlerdeki değişim de dikkat çekti. Kırmızı etteki artış, tavuk etindeki artışın gerisinde kaldı