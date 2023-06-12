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Büyükada’da can pazarı: Liseli genç son anda kurtarıldı

Büyükada’da boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki lise öğrencisi, vatandaşların fark etmesi sonucu son anda kurtarıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş: 12.06.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Büyükada’da can pazarı: Liseli genç son anda kurtarıldı
İHA

Büyükada’da boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Plaj’da can kurtaranın olmaması ise dikkat çekti.

Olay, Büyükada'da bulunan Nakibey plajında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşında olduğu öğrenilen lise öğrencisi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek, Kartal’da bulunan Hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi geçiren gencin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan plajda can kurtaranın olmaması dikkat çekti.

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