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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükada sahilde cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Büyükada sahilinde cansız beden bulundu

        İstanbul Büyükada'da sahilde cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait cansız beden, Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 18:55 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:55
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        Büyükada sahilde cansız beden bulundu
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        Büyükada sahilde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir erkeğe ait cansız bedeni karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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