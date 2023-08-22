Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!

Büyükada'da, iddiaya göre laf atma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Büyükada Panjur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, laf atma nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin de araya girmesiyle ayrıldı. Kavga bir süre sonra sokakta yeniden başladı. Bisiklet ve elektrikli araçla olay yerine gelen grubun darp ettiği 3 kişi yaralandı.