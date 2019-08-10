10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, dün akşam saatlerinde Adalar Araba Meydanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı.
ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve satırların da kullanıldığı kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki güvenlik kameralarından kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.
“NASIL Kİ UBER TAKSİCİLERİN İŞİNİ ÇALIYORSA BURADA DA AKÜLÜ ARAÇLA BU NOKTAYA GELDİ
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Adalar'da yasak olmasına rağmen akülü araç kullanıldığını ve bunlarla da kaçak yolcu taşımacılığı yapıldığını belirterek, “Bu araçların burada kullanılmaması gerekir. Kurul kararı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararı var. Orada diyor ki, Adalar sit bölgesidir, yolları yaya yoludur. Tek ulaşım yolu fayton ve bisiklettir. Ama gel gör ki durum böyle değil. Burada binlerce akülü araç var. Bu araçların çoğalması bizim için sorun teşkil ediyor. Nasıl ki UBER, taksicilerin işini çalıyorsa burada da akülü araçlar bu noktaya geldi. diye konuştu.
“ÇOK FAZLA SAYIDA İLLEGAL BİR ŞEKİLDE YOLCU TAŞIYAN KİŞİ VAR
Ünal, “İddia o ki, bu kavgaya karışan arkadaşların akülü araçla yolcu taşıdığı bu duruma da faytoncuların müdahale ettiği, başlayan tartışmanın büyüyerek kavga ettiği belirtiliyor. Kavgaya karşılan taraflar da biz akülü araçla yolcu taşımacılığı yapmadık diyor. Ama çok fazla sayıda illegal bir şekilde yolcu taşıyan kişi var. Kart bastırmışlar, burada UBER gibi kaçak yolcu taşıyorlar şeklinde konuştu.
“BİZ TARAFLARI BARIŞTIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ
Olumsuzlukların çoğalmaması adına akülü araçların derhal toplatılması gerektiğini belirten Ünal, “Olayda 4 bıçakla yaralama var. 1'i çok hafif 3'ü hastaneden bugün geldiler ve şuan savcılıkta ifade veriyorlar. 3-4 arkadaş da suratından, burnundan ve kafasından yara almış durumda. Olay savcılığa intikal etti. Arkadaşlar orada ifade veriyor. Artık savcı beyin takdiri. Tabi tarafların arasında barış ve uzlaşı da söz konusu biz onun için de uğraşıyoruz. Biz tarafları barıştırmak için çaba sarf ediyoruz dedi.
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