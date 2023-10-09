Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.353,47 %-1,32
        DOLAR 27,7028 %0,33
        EURO 29,1898 %-0,15
        ALTIN 1.648,11 %1,39
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,28 %0,59
        BITCOIN 27.484,00 %-1,57
        GBP/TRY 33,7418 %-0,06
        EUR/USD 1,0527 %-0,57
        BRENT 87,76 %3,76
        ÇEYREK ALTIN 2.694,65 %1,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Büyükada'da deniz dip temizliği yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Büyükada'da deniz dip temizliği yapıldı

        Türkiye İş Bankası, Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu'nun koordinasyonunda Marmara Sualtı Merkezi'nin teknesiyle Piri Reis Üniversitesi, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği, Denizciler Dayanışma Derneği (DAK/SAR) ve banka çalışanlarından oluşan dalgıçların katılımıyla Büyükada açıklarında sualtı dip temizliği dalışı gerçekleştirildi. Dip temizliği dalışında çim biçme makinesinden araç lastiğine çok miktarda atık toplandı. Büyükada sahiline çıkarılan atıklar geri dönüşüm için Adalar Belediyesi'ne teslim edildi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükada'da deniz dip temizliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        n İş Bankası, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma; ekolojik dengeye ve sürdürülebilirliğe destek olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deniz temizliğine katkıda bulunmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak üzere Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu’nun koordinasyonunda Marmara Sualtı Merkezi’nin teknesiyle Piri Reis Üniversitesi, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği, Denizciler Dayanışma Derneği (DAK/SAR) ve Banka çalışanlarından oluşan dalgıçların katılımıyla Büyükada açıklarında sualtı dip temizliği dalışı gerçekleştirildi.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre dalış esnasında çim biçme makinesinin yanı sıra gözlük, çeşitli ebatlarda araç lastiği ve teneke kutu gibi çok miktarda atık denizden çıkarıldı. Atıklar Büyükada sahiline çıkarılarak, geri dönüşüm amacıyla Adalar Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamak için iş planlarında sürdürülebilirliği en üst düzeyde ve stratejik öncelikler arasında ele aldıklarını vurguladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 14. madde olan “Sudaki Yaşam” başlığı altındaki okyanusların, denizlerin, deniz kaynaklarının koruması ve sürdürülebilir kullanılması hedeflerinin, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için önemine dikkat çeken Yalçın, “Denizlerin korunmasına, bilimsel bilginin artırılmasına ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ana hedeflerimizden biri haline getirdik. Bu hedef doğrultusunda alanında uzman kişi ve kurumlarla bir araya gelerek projeler yürütüyoruz. Bu defa çalışanlarımızı da sürece dahil etmek ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak üzere bir deniz dip temizliği çalışması gerçekleştirdik. Bu etkinlikteki tüm paydaşlarımıza ve İş Bankalılara duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de denizlerimizin ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili sorumluluk almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        DENİZLERİ VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

        Açıklamada yer alan bilgilere göre Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından 3. kez düzenlenen Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’na ev sahipliği yapan İş Bankası, Savaş Karakaş yapımcılığında “Bir Umut Marmara” belgeseli ve “Sudaki İzler Masmavi” belgeselini hayata geçirdi. Deniz kirliliğini azaltacak yatırımlara finansman sağlamak üzere “Denizleri Koruyalım Kredisi”ni hazırlayan Banka, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki Deniz Bilimleri Enstitüsü’yle iş birliği yaparak ekosistemin sürdürülebilirliği ve bilimsel çalışmalara destek olmak hedefiyle Türkiye’de ilk kez kullanılan insansız su altı planörü glider cihazı Deniz Kâşifi’ni Enstitü’nün kullanımına sundu ve bugüne kadar denizlerimizde bilimsel araştırmalara ışık tutacak pek çok veri toplandı. Banka yine TÜDAV iş birliğiyle Marmara Denizi’nin sağlığı için kritik öneme sahip son Posidonia oceanica deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması hedefiyle “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesini hayata geçirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Habertürk Anasayfa