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BÜYÜK ZAM! Motorin fiyatlarına beklenen zam geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları 16 Nisan: Benzin ve mazot fiytaları ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarına beklenen zam geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları ile 16 Nisan benzin ve mazot fiyatı

Dünya piyasalarında brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte Nisan ayında indirimle gelen motorinde dün gece yeniden fiyat artışı yaşandı. Araç sahiplerinin ve çiftçilerin yakından takip ettiği motorin fiyatlarına 1,79 lira zam geldi. Vatandaşların gözleri güncel akaryakıt fiyatlarına ve 16 Nisan benzin ve mazot litre fiyatına çevrildi.

16.04.2022 - 08:05 | Güncelleme: ENERJİ

  • Araç sahipleri, çiftçiler ve iş dünyası güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Motorin, benzin ve LPG otogaz fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda arka arkaya gelen indirimleri yeni zamlar izliyor. Sektör temsilcileri tarafından açıklanan motorine zam beklentisi gerçekleşti, mazot litre fiyatı dün gece yarısı itibarıyla yeniden yükseldi. 16 Nisan Cumartesi günü akaryakıt istasyonlarına gidip mazot alacak vatandaşlar, güncel benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarını merak ediyor. 

  • MOTORİNDE BÜYÜK ZAM!

    Brent petrolde varil fiyatının 98 dolara kadar düşmesi Nisan ayı içerisinde motorin ve benzin fiyatlarında fiyatların düşmesine neden olmuştu. Küresel piyasalara göre brent petrol fiyatlarının 111 dolar seviyesinde işlem görmesiyle birlikte motorin fiyatlarına zam geleceği konuşulmaya başlamıştı. 

     

    15 Nisan Cuma gecesi, 16 Nisan Cumartesi geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1,79 lira zam geldi. 

  • BENZİN FİYATLARI GÜNCEL 

    Güncel piyasalara göre 16 Nisan Cumartesi günü benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,01 liradan, Ankara'da 19,10 liradan, İzmir'de ise 19,12 liradan satışa sunuluyor.

  • MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL

    Güncel piyasalara göre dün gece yarısı gelen zamla birlikte 16 Nisan Cumartesi günü motorinin litresi İstanbul'da ortalama 20,24 liradan 22,03 liraya, Ankara'da 20,32 liradan 22,11 liraya, İzmir'de ise 20,32 liradan 22,12 liraya çıktı.

  • LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI

    Güncel piyasalara göre 16 Nisan Cumartesi günü LPG otogazın litresi İstanbul'da ortalama 11,67 liradan, Ankara'da 11,83 liradan, İzmir'de ise 11,66 liradan satışa sunuluyor. 

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