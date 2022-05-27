Akaryakıt zammı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petroldeki yukarı yönlü hareketlilik ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareket akaryakıt zammını da beraberinde getirdi. 26 Mayıs gecesi, LPG fiyatlarına 36 kuruş zam yapılmıştı, döviz kurundaki artışla beraber 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece motorine ve benzin fiyatlarına zam uygulandı. Gelen son akaryakıt zammıyla beraber benzin fiyatları 24 TL'nin üstüne; motorinin litresi ise 23 TL'nin üstüne çıktı. İşte, 27 Mayıs güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...