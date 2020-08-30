Büyük Zaferin 98'inci yıl dönümü

AA

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ersin Yazıcı, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacı Arifoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Yüzbaşı Gökalp Gök, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, kahraman Türk ordusuyla, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazandığını belirtti.

Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin, bugüne yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olduğunu vurgulayan Gök, "Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Törenden sonra bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı dikkati çekti.

- Muğla

Muğla'da Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilciler ve şehit yakınların da katıldı.

Meydandaki törenin ardından Muğla'daki şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.

- Isparta ve Burdur

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanın'daki törende, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehitliğe geçti. Burada şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

,Durmuş Genç,Bilal Altıok,Yalçın Çelen