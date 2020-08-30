Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü kutlanıyor

AA

Erzurum'daki kutlamalar kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Hava Savunma Albay Erbil Işın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, yaptığı konuşmada, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, Türk ulusunun varlığını cihana kabul ettirdiğini, Türk devletinin bağımsızlığını kazandırdığını ve sonsuza kadar hür ve egemen yaşayacak ileri Türkiye'yi oluşturduğunu söyledi.

15-20 günde 20 bin kişilik üstün düşman ordusunun yok edildiğini anlatan Mesci, şunları kaydetti:

"Türk milleti ordu ve asker bir millettir. Her evde bir şehit ya da gazi vardır. İşte bu mübarek insanlar Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da şan ve şerefle nice gazilik destanları yazdırdılar. Türk ulusu daima güçlüdür ve kudretlidir. 30 Ağustos Zaferi'yle devletsiz, istikrarsız yaşayamayacağını bütün cihana tescil ettirmiş yüce bir ulustur."

Törende, Silahlı Kuvvetleri adına Tank Binbaşı Nevzat Durmaz da konuşma yaptı.

Törene, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum müdürleri, askeri erkan ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da belediye hizmet binası önündeki tören, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut Ala ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Makas, Ala ve Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ne geçti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Burhan Çakır'ın dua ettiği program, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

- Iğdır

Iğdır'da, belediye önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, Asri Mezarlık'ta devam etti.

Şehitlerin kabirlerinin başında anıldığı program, dua edilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve kurum amirleri katıldı.

- Ağrı

Abide Meydanı'ndaki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekiler, buradaki Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp dua etti, ardından şehitliği ziyaret etti.

Program, şehitlikte dua edilmesi ve kabirlere karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Eleşkirt'te gerçekleştirilen programda da Kaymakam Mustafa Duruk ve beraberindekiler Garnizon Komutanlığında bulunan şehitliği ziyaret ederek dua etti.

- Kars

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Belediye Başkan Vekili Fahrettin Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kars Garnizon Şehitliğinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kars Garnizon Şehitliği, Kars Şehitliği Müzesinin ziyaret edildiği törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, al bayrağın dünya durdukça semada dalgalanmaya devam edeceğini belirterek, "30 Ağustos Zaferi, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin özgürlüğüne ve kutsal değerlerine olan aşkı ve inancının eseridir." dedi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, askeri erkan, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış ilçesinde de Hükümet Konağı önünde başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde şehitlere dua edilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Selahattin Hakan Candan, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, daire amirleri, askeri erkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de Hükümet Konağı önündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlamına ilişkin yapılan konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve gaziler katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da, kutlama programları kapsamında Ardahan Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Vali Hüseyin Öner ve katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla devam eden törende, günün önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törende Vali Öner, protokol üyeleri ve katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı. Zafer Bayramı dolayısıyla il merkezinde cadde, sokak ve balkonlar Türk bayraklarıyla süslendi.

,Barış Yalçınkaya,Hüseyin Yıldız,Muhammet Mutaf,Günay Nuh,İsmail Kaplan,Abdullah Söylemez