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Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk bırakıldı

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan'da her yıl 27 Haziran'ın "Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı" olarak kutlanması dolayısıyla Ankara'da ünlü Türkmen şairi Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk bırakıldı.

26.06.2020 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk bırakıldı
AA

Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan programa, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ve birçok davetli katıldı.

Programda, Türkmenistan Parkı'ndaki Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Amanlıyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkmenistan’da milli kültür ve sanata büyük önem verildiğini söyledi.

Mahtumkulu Firakı’nın şiirlerinde ulusun birlik ve beraberliğine, ülke bağımsızlığına değindiğini aktaran Amanlıyev, "Mahtumkulu'nun şairane çalışmalarının temeli, Türkmen halkının kadim ve zengin halk sanatına dayanmaktadır. Halkın dünya görüşü ve düşünceleri, dünyevi mefkuresi tüm derinliği ve bilgeliğiyle şairin çalışmalarına nüfuz etmiştir." ifadesini kullandı.

Amanlıyev, Mahtumkulu Firakı’nın bütün eserlerinin halkın milli duygularının şairane beyanı olduğuna işaret ederek, "Bu bağlamda, şiirlerinde halkın özgür yaşamı için cesurca savaşan insanların övgüsüne genişçe yer vermiştir.” dedi.

Topçu, şairin sadece Türkmenistan'ın değil bütün Türk dünyasının şairi olduğunu belirterek, onun eserlerinin önemine değindi.

Mahtumkulu Firakı’nın eserlerinin içeriğinde sadece kendi milletine değil bütün insanlığa mesajlar verdiğini vurgulayan Topçu, "Mahtumkulu'nun eserlerinde Yunus Emre'nin ve Karacaoğlan'ın çok derin izlerini taşıdığını görürüz." diye konuştu.

Topçu, şairin bir dörtlüğünü de okudu.

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