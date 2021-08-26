Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında zafer yürüyüşü

Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'de, Büyük Taarruz Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı kutlama törenleri başladı.
Geçen yıl pandemi süreci nedeniyle yapılamayan Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinliklerinin bu yılki bölümü Şuhut'ta bulunan Atatürk Evi ziyaretiyle başladı. DHA'nın haberine göre; Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, ellerinde meşalelerle Atatürk Evi'nden Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'na yürüdü.
Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Vekili Mehmet Keklik, Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP'li Burcu Köksal, MHP'li Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve diğer protokol üyeleri de katıldı.
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yaptığı konuşmada etkinliği farklı tarihlerde farklı şehirlerde vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ve Büyük Taarruz'un izinde 25 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da, 27 Ağustos'ta Kütahya'da, 29 Ağustos'ta Uşak'ta ve 30 Ağustos'ta İzmir'de birlikte olacaklarını kaydetti. Zafer meşalesini gelecek kuşaklara gurur ve güvenle taşımak istediklerini kaydeden Özkan Yavuz, "Aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal'in şahsında bir kez daha anmak, bu vesile ile birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için sizleri, gerçekleştirecek tüm etkinliklerimize davet etmek istiyorum" dedi.
Daha sonra, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda katılımcı, Kurtuluş Savaşı destanının yazılığı zafer yolundan Kocatepe'ye yapılan yürüyüşte yer aldı. Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye yapılan zafer yürüyüşü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri bandosunun çaldığı marşlar ile başladı. Yürüyüşte Kurtuluş Savaşı'nda Türk askerinin giydiği kıyafetlerden giyen askerler yürüyüşün en başında yerini alırken onları vatandaşlar takip etti. Yürüyüşe katılanları Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve il protokol üyeleri uğurladı. Atalarının izinden yaklaşık 13 kilometrelik bir yolu yürüyerek Kocatepe'ye ulaşmak isteyenlerin yürüyüşlerinin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.
Öte yandan yürüyüşe her yaş grubundan katılım olurken, bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte yürüdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!