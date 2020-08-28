Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutlanıyor

AA

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Yıldırım Kemal köyünde düzenlenen tören, anıta çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Ataç, burada yaptığı konuşmada, Yıldırım Kemal'in Milli Mücadele'nin ilk yıllarında 5. Kolordu Komutanlığında herkes tarafından sevilen, tanınan bir subay olduğunu söyledi.

Şehidin katıldığı Akhisar, Balıkesir ve Bursa cephelerinde kahramanca çarpıştığını kaydeden Ataç, şöyle konuştu:

"Cepheden cepheye koştu. Bu çetin kahramanlık tavırlarından dolayı kendisine 'Yıldırım' lakabı verildi. Yıldırım Kemal çeşitli cephelerde aldığı yaralardan Konya'da bir hastanede tedavi altına alındı. Yunan ordularının Afyonkarahisar'a kadar geldiğini ve Büyük Taarruz'un yapılacağını öğrenen Yıldırım Kemal, hastaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa'nın cephesine katıldı. 28 Ağustos 1922'de 5. Süvari Kolordusu'nun çekilmekte olan ve Eğret bölgesindeki ihtiyatta bulunan Yunan kuvvetlerine baskın yaptığı sırada İzmir'e gidecek süvari kıtasının başında bulunmak üzere görevlendirilen Yıldırım Kemal, Küçükköy istasyonu civarındaki çatışmada 30 askeriyle 24 yaşında şehit düşmüştür."

Törende daha sonra Yıldırım Kemal Şehitliği gezilerek dualar edildi.

Törene Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Belediye Başkanı Erdal Karaman ve bazı daire müdürleri katıldı.