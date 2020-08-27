Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Ataç, burada yaptığı konuşmada, şehitliğin, komutanlarına söz verdiği saatte Çiğiltepe'yi alamadığı için intihar eden 57. Tümen Komutanı Reşat Bey ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla yaptırıldığını söyledi.
- "Reşat Bey büyük bir vatanseverdi"
Ataç, 100 subay ve Mehmetçik'in mezar taşı bulunan şehitliğin 22 Haziran 1996'da ziyarete açıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"26 Ağustos 1922 sabahından itibaren Büyük Taarruz sırasında cephe genelindeki harekatta gelişme kaydedilmesine rağmen, Çiğiltepe bölgesindeki 57. tümenin ilerlemesi, olumsuz arazi koşulları ve kuvvetli düşman tahkimatı nedeniyle bir süre sonra yavaşlamıştır. 27 Ağustos'ta 57. tümen taarruzlarını tekrar hızlandırmak için ihtiyatlarını da muharebeye sokar. Tam o sırada Mustafa Kemal Paşa, sahra telefonu vasıtasıyla saat 10.30'da Reşat Bey'i arar. 'Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız?' diye sorar. Albay Reşat da 'Yarım saat sonra alacağız' yanıtını verir.
Reşat Bey, saat 10.45'te düşmanın halen direndiğini görüyor. Gazi Mustafa Kemal, 11.00'de 57. tümen karargahını yeniden aradığında, Albay Reşat'ın 'yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü tutamadığımdan dolayı yaşayamam' notunu bırakarak intihar ettiğini öğrenir. Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar boşalır. Allah rahmet eylesin, Reşat Bey büyük bir vatanseverdi. Saat 11.45'te ise Başkomutan'ın telefonu çalar; 'Çiğiltepe alınmıştır komutanım' haberi gelir."
Konuşmanın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlik gezildi.
Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Belediye Başkanı Erdal Karaman ve daire müdürleri katıldı.
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