Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutlanıyor

AA

Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, etkinlikler kapsamında İzmir'e gidecek bisiklet sporcularına Türk bayrağını teslim etti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de sporcularla bir süre sohbet etti.

Ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Çiçek ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene katılanlar ardından Büyük Taarruz Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlik gezildi.

Törene, Vali Çiçek'in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile askeri erkan katıldı.