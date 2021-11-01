Nükleer enerji ve füze yapımında kullanılıyor! Değeri 49 milyon TL!

DHA

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok önemli bir operasyona imza attı. Jandarma ekibi, bir otomobilde saf alüminyum taşındığı bilgisine ulaştı.

4 KÜLÇE HALİNDE 16 KG SAF ALÜMİNYUM

DHA'da yer alan habere göre aracı takibe alan jandarma ekipleri, Ekecik Şeyhler köyü yakınları otomobili durdurdu.

Yapılan aramada çuval içinde 4 külçe halinde, 16 kilo saf alüminyum ve 1 tabanca ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili otomobili kullanan sürücü T.Y. (48), sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 49 MİLYON TL

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen, nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirtildi.