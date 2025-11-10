Büyük önder Atatürk'ün son yolculuğundaki keder arşiv fotoğraflarına yansıdı

Atatürk'ün naaşını taşıyan özel tren, 20 Kasım 1938 Pazar günü saat 10.00'da Ankara İstasyonu'na ulaştı. Atatürk'ün naaşı, aralarında Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü, TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda ve Başbakan Mahmut Celal Bayar'ın da bulunduğu devlet erkanı, askeri birlikler, yabancı ülke temsilcileri ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından istasyonda karşılandı. Atatürk'ün naaşı daha sonra top arabasına konularak kortej eşliğinle saat 10.40'ta istasyondan ayrıldı ve saat 11.30'da TBMM binası (İkinci Meclis/Cumhuriyet Müzesi) önüne getirilerek, burada hazırlanmış olan katafalka yerleştirildi.