Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Zeyinburnu Huzurevi - İSTANBUL

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.

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