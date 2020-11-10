Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - YALOVA

Yalova'daki tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un çelenkleri sunmasının ardından, saatler 9'u 5 geçe sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçildi.Alanda bulunanlar ile yollarda seyir halindeki araçlarından inen vatandaşlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.İstiklal Marşının okunmasının ardından anma programı, Kent Müzesindeki Atatürk konulu serginin gezilmesiyle devam etti.Raif Dinçkök Kültür Merkezindeki etkinlikle son bulan törene, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

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