Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİVAS

AA

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Vali Ayhan, daha sonra şeref defterini imzaladı.Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kongre Müzesi'nde, Atatürk konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.Tören, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki anma programıyla devam etti.