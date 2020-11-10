Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı - İSTANBUL

AA

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş alanına tören için Atatürk büstü, Türk bayrakları ve karanfil çelenkler konuldu. Törene, Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral ile çok sayıda yönetici, personel ve yolcu katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenlerin çalmasıyla hayat bir dakikalığına durdu. Havalimanında bulunanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.