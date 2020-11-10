Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KARAMAN

Ardından saat 09.05 geçe 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Karaman Güzel Sanatlar Lisesinde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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