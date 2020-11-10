Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KAHRAMANMARAŞ

Atatürk Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğulu, anıta çelenk sundu.Törende Üsteğmen Ufuk Tan Keleş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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