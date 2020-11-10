Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HATAY

AA

Hatay'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon ve 8. Komando Tugay Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Hatay Şehir Müzesi'nde devam eden programda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" gezildi.