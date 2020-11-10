Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ELAZIĞ

AA

Elazığ Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutan Vekili Albay Cem Tuzcu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından çelenk sunuldu.Çalınan sirenle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda Atatürk'ün hayatından ve askeri dehasından kesitler aktarıldı.Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencilerince oratoryo gösterisi yapıldı.