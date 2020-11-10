Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ÇANAKKALE

Saat 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı yanında meşaleler yakıldı ve siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çiçekler bıraktı.Törene, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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