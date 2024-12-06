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        Haberler Bilgi Magazin BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef ödül oyunu kim kazandı, kim aldı? 6 Aralık MasterChef ödülü ne kadar?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yaptı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar yemekleri, birbirine iple bağlı olarak yaptı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" İşte 6 Aralık MasterChef ödülü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 21:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:18
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yaptılar. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan kırmızı takım ödül oyununu kazandı.

          İkinci etapta ise kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağın sahibi Onur ödül oyunu kazanan yarışmacı oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Şirin

          Beyza

          Emre

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Emre (Takım Kaptanı)

          Beyza

          Kerem

          Şirin

          Semih

        • 6

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Alper

          Erim

          Eda

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.

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