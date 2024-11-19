Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef ödül oyunu kim kazandı, kim aldı? 19 Kasım MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yeni haftanın takımlarının belli olmasının ardından MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullandı. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" İşte 19 Kasım Salı MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 19:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödülü oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullanılacağı gecede, Erim büyük ödülün sahibi oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler değerlendirmeleri sonucunda en iyi mantıyı yapan Onur mavi takım kaptanı olarak seçildi.

          Mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı olarak Eda'yı seçti.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Beyza

          Kerem

          Şirin

          Semih

          Muratcan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Eda (Takım Kaptanı)

          Emre

          Alper

          Kaan

          Erim

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 KASIM?

          MasterChef'te elenen son isim Ezgi oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Habertürk Anasayfa