Büyük Ödülü kazandılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'dan beri her yıl dağıtılan, 2016'dan itibaren de 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' adını taşıyan ödülleri 2020'de kazananlar belli oldu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla veriliyor.

2020'de 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ni kazananlar belirlendi. Özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunanlara bir minnet ve teşekkür ifadesi olarak takdim edilen ödüllerine Hisart Canlı Tarih Müzesi, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (İMOGA) ve Mim Sanat Akademisi layık görüldü.

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığında belirlenen ödüllerin jürisindeki isimler; Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer oldu.