MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.