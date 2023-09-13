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        Haberler Yaşam Büyük Menderes Havzası tahliye kanalında toplu balık ölümleri! - Güncel haberler

        Büyük Menderes Havzası tahliye kanalında toplu balık ölümleri

        Ege bölgesinin en önemli tarımsal su kaynağı olan Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu konuda gereken yapılmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:37
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        Toplu balık ölümleri tedirgin etti
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        Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Büyük Menderes Havzası'nın tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti.

        SAZLIKLAR ÖLÜ BALIKLARLA DOLDU

        Ölümlerin nedenini endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi olduğunu dile getiren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın tam ortası. Yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla dolu.

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        GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAZSA...

        Bu balıklar buradan denize kadar ulaşıyor. Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.

        'SU DEĞİL SİYAH SIVI'

        Ölü balıkları kuşların yediğine dikkati çeken Sürücü, "Zaten deltanın bütün kuşları buraya geldi. Balıkların neden öldüğü suya bakınca anlaşılıyor. Su değil siyah bir sıvı. Arıtmasız şekilde endüstriyel tesislerin, işletmelerin, fabrikaların ve organize sanayilerin boşalttıkları atıklar maalesef bu tahliye kanalı vasıtasıyla denize kadar gidiyor. Aynı zamanda suda oksijen oranı çok düşük su olmaktan çıkmış zehirli bir sıvı akıyor. Kuşlar bunu yiyor kuşlara zarar verir mi bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu balıkların neden öldüğünün acilen araştırılması lazım. İlgili kurumlara başvuracağız" dedi.

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        #Söke
        #Bahattin Sürücü
        #haberler
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