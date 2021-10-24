Büyük Kulüp'te Gündüz Kaptanoğlu yeniden başkan seçildi

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İstanbul'un köklü derneklerinden Büyük Kulüp Derneği'nde pandemi nedeniyle ertelenen başkanlık seçimi sona erdi. Sonuçlara göre, Mevcut Başkan Gündüz Kaptanoğlu bin 637 oy ile yeniden başkan seçildi.

140 yıldır sanatçı, iş insanı, bürokrat ve devlet insanlarını bünyesinde buluşturan Büyük Kulüp Başkanlığı seçiminde adaylardan Mehmet Nuri Kuriş ise bin 505 oy aldı.

Yeniden başkan seçilen Gündüz Kaptanoğlu