Evde oturuyordu! Kurşun yağmuru!

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Kurtpınar Mahallesi 59. Sokak No. 42 adresinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mahmut T.’ye ait eve, akşam saat 21.23’de otomatik av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz saldırgan, daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

PANİKLE 155'İ ARAYIP İHBAR ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, evde yaşayanlar panikle 155’i arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Evin cam ve tavanlarına isabet eden saçmalar ise, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.Kurşunlama anı ise, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE

Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.