Doktorların takı kavgasında 4 kişi vurulmuştu! Damat 500 bin TL talep etti!

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da düğünde takılan takılar yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, damadını, dünürünü, damadın annesi ve damadın kız kardeşini silahla vuran emekli astsubay Bahri B. hakkındaki soruşturma sürüyor. Damat ise aile mahkemesine başvurarak boşanma talebinde bulundu.
GELİN EŞYALARINI ALDI EVİ TERK ETTİ
11 Haziran 2021 tarihinde evlenen doktor çift, 11 Eylül 2021’de düğün yaptı. Düğünün ardından çift arasında başlayan şiddetli geçimsizlik, 4 kişinin silahla yaralanmasıyla sonuçlandı.
Olayın ardından Burcu B.K., polisle birlikte eşyalarını alarak evi terk etti. Eşi ile birlikte KTÜ’de görev yapan ve kayınpederi tarafından ayağından vurulan doktor Ümit Y.K. ise avukatı aracılığıyla aile mahkemesine başvurdu.
DOKTOR EŞİYLE YAŞADIKLARINI ANLATTI
Ümit Y.K., mahkemeye gönderdiği dilekçesinde kısa bir arkadaşlığın ardından evlenmeye karar verdiklerini belirterek, eşinin arkadaş çevresine takındığı tavrı, görüşmesini kısıtlaması ve kıskançlığının evliliğini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Ayrıca eşinin, ailesinin etkisi altında kaldığını, ailesine gitmesine karıştığını ve kendisine hitap ederken argo kelimeler kullandığını belirtti.
"EŞİM, 'VUR HEPSİNİ' DEDİ" İDDİASI
Psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia eden Ümit Y.K., kayınpederinin kendisine, "Düğün takılarını baban mı istemiş" diye sorarak eşine de "boşan" talimatı verdiğini öne sürdü.
Oturduğu evin tapuda babasının üstüne olmasının eşinin ailesini rahatsız ettiğini savunan Ümit Y.K. olay günü eşinin kayınpederine yönelik "Vur hepsini" dediğini söyledi. Doktor Ümit Y.K., 250 bin lira maddi 250 bin lira da manevi tazminat talep etti.
EMEKLİ ASTSUBAY 10 EL ATEŞ ETMİŞ
Karı koca doktor çiftin evinde çıkan kavgada silaha sarılan Bahri B.’nin, 10 el ateş ettiği belirtildi. Bahri B.’nin silahından çıkan kurşunlardan üçü Hasan K.’ya, üçü Edanur K.’ya, ikisi Meryem K.’ya ve biri de Ümit Y.K.’ya isabet etmişti.
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