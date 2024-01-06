Büyük İskender'in taç giydiği saray kalıntıları halka açılıyor

REKLAM advertisement1

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bulunan ve İskender'in babası 2. Filip'in Sarayı olarak da bilinen saray kalıntıları, MÖ 4. Yüzyılda inşa edilmiş ve tarihin ünlü hükümdarlarından Büyük İskender, burada taç giyerek kral ilan edilmişti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI TARAFINDAN AÇILDI Romalılar tarafından tahrip edilen ve 19. yüzyılda kazılarla ortaya çıkartılan kalıntılar, 16 yıllık restorasyonun ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından açıldı. Başbakan Miçotakis açılış konuşmasında "Az önce gördüklerimden çok etkilendiğimi söylemeliyim çünkü bu saray gerçekten çok özel bir mimari eser. Philip'in ihtişamını ve gücünü yansıtan birçok mozaik ve fresk içeren, iki katlı bir sanat eseri" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN EN BÜYÜK BİNASI İskender'in babası 2. Filip tarafından inşa ettirilen sarayın kalıntıları 15 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve klasik Yunanistan'ın en büyük binası olarak biliniyor.