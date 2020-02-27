27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapan Özlem Cahan (28),"çocuklar üşümesin" diye ördüğü bereleri başta doğu illeri olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiyor.
ONLAR İÇİN BERE ÖRMEYE BAŞLADI
AA'da yer alan habere göre sosyal medyada 5 yıl önce gördüğü soğukta üşüyen ihtiyaç sahibi çocuklara ait fotoğraflardan çok etkilenen Cahan, maaşının bir kısmıyla aldığı iplerden bere örmeye başladı.
"ÜŞÜYEN FOTOĞRAFLARI BENİ ETKİLEDİ"
Bireysel olarak başlattığı sosyal sorumluluk projesini sürdüren Cahan, küçük yaşlarda öğrendiği örgü becerisini bugün çocukları mutlu etmek için kullandığını söyledi. Cahan, "Ben annemi çok küçük yaşlardayken kaybettim, bu nedenle çok duygusal bir insanım. Soğuktan üşüyen ihtiyaç sahibi çocuklara ait fotoğraflar gördüğümde çok etkilendim" dedi.
"KÜÇÜK BİR HEDİYE OLSUN"
Bu çocuklara ve onlar gibi yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmak için bir arayışa girdiğini anlatan Cahan, onları yürekten ısıtacak anlamlı bir hediye olmasını istediğini ifade etti.
BERELERİ KARGOYLA GÖNDERİYOR
Çocuklara bere örmeye karar verdiğini ve bunun için ip aldığını dile getiren Cahan, şöyle konuştu: "Ördüğüm şapkaları okullarla iletişim kurarak ihtiyaç sahibi çocuklara kargo ile ulaştırdım. Yapılan geri dönüşlerde şapkaları alan çocukların çok mutlu olduğunu gördüm. Tabii bu durum beni daha da heyecanlandırarak daha çok şapka örmeye yönlendirdi.
"MAAŞIMIN BİR BÖLÜMÜYLE HEP İP ALIYORUM"
Her ay maaşımı alır almaz bir kısmıyla tuhafiyeciden ip alıp boş zamanlarımda şapka örmeye devam ettim. Ördüğüm şapkalar biriktikçe çocuklara ulaştırdım. Çocuklar üşümesin diye kendi ellerimle, emeğimle ördüğüm şapkaların onlar için büyük anlam ifade ettiğini düşünüyorum. 5 yılda yaklaşık 3 bin civarında şapka gönderdim." Üç bine yakın örüp çocuklara gönderdiği bereyle onların hayatına dokunan Özlem Cahan, bu sosyal sorumluluk projesine devam edeceğini belirtti.
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