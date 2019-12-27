Büyük Göç’ün Hikayesi

27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
33 futbol sahası alan kaplayan 10 bin parçadan fazla yük... Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 40 kilometrelik mesafe...Zamanla yarış... 1805 personel... 1557 araç... Araçların katettiği yol 400 bin kilometre yani dünya etrafında 10 tur… Bu, bir “Büyük Göç”.
Türkiye’nin lojistik mühendisliğinde ulaştığı noktayı gözler önüne seren Büyük Göç, hazırlık sürecinden simülasyonlara, planlamadan uygulamaya her aşamasıyla dakika dakika ekrana taşınıyor. Bagaj arabalarından uçak merdivenlerine, alışılmadık boyutlarda yaklaşık 47 bin tonluk yükün zamana karşı bir bayrak yarışıyla İstanbul Havalimanı’na ulaştırılma sürecinde, soluklar tutuluyor. Yüzyılı aşkın süredir İstanbul’un yükünü çeken Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son uçuşun ardından hem hüzünlü hem heyecanlı bir vedaya tanıklık ederken operasyonun ardındaki yüzler, aylarca masa başında çalışan, sahada özveriyle ter döken binlerce insanın düşünceleri, anıları, yaşadıkları da farklı bir boyutta ele alınıyor.
GÜVENLİK VE HIZ
Anahtar kelimelerin güvenlik ve hız olduğu projede teknoloji ise her yerde… Geliştirilen özel yazılımlarla hem araçların hem yolun an be an kontrol edildiği 45 saat, sorunsuz bir taşıma için yüzlerce farklı senaryo, acil durum müdahale ekipleri ve hiç uyumayan bir operasyon odası…Büyük Göç’ün Arkas’ındaki Güç belgeseli, projeye özel geliştirilen yazılımdan operasyona özgü yaratıcı çözümlere, literatüre geçecek nitelikteki operasyonun ardındaki lojistik mühendisliği ile 5 Nisan 2019 günü başlayıp 29 saatte biterek planlanandan 16 saat önce tamamlanan bir maratonun nabzını tutuyor.
Büyük Göç’ün başarı hikayesini, 26 Aralık Perşembe saat 20:00’de Türkiye’nin ilk belgesel kanalı beIN İZ’de izleyebilirsiniz. 27 Aralık itibariyle ise Arkas Lojistik youtube kanalında yayında olacak.
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