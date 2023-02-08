Türkiye çapında etki yaratan, 10 ilin ise çok büyük şekilde yıkım yaşamasına sebep olan 2 büyük depremin ardından iş dünyası seferberlik ilan etti. Yıkıma uğrayan 10 il için yardımlar toplamaya başlayan firmalar, bunları ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan açıklamaları art arda yaptılar.

Pegasus ve THY gibi önde gelen uçuş firmaları ücretsiz uçak bileti ile yardımlara katkıda bulunacaklarını açıklarken, geri kalan firmalar da gıda ve giyecek yardımları ile depremzedelerin yanında olacaklarını vurguladılar.

İşte firmalardan yapılan açıklamalar,

MİGROS:

Depremlerin hemen ardından AFAD ve Kızılay koordinasyonunda, bölgedeki dağıtım merkezlerinden su, çay, şeker, bisküvi, hazır çorba gibi acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan 12 tırı yola çıkartan Migros, T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet Acil Sosyal Yardım’ın himayesinde başlatılan, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne katıldı.

Sanal Market üzerinden verilecek temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerini, kar amacı olmayan indirilmiş özel bağış fiyatlarıyla deprem bölgesine ulaştıracak. Tüm bağışları tek bir konumda toplayarak, özel araçlar ile AFAD’ın belirlediği noktalara teslim edecek.

Firmanın deprem bölgesine yardım için hazırladığı temel gıda kolisi, bebek ve kadın hijyen ürünleri, ısıtıcı ve fener gibi ürünler Migros Sanal Market üzerinde hazırlanmış özel linkten sipariş verilebiliyor.

Ayrıca, bölgedeki iş ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olarak onlara yardımcı olan Migros, deprem bölgesindeki çalışanlarının da bu zorlu dönemi atlatabilmeleri için tam destek veriyor.

CHERY:

Chery International’ın üst düzey liderleri, Chery’nin Türkiye’deki iştirakinin tüm çalışanlarına afet durumunu ve ihtiyaçlarını ivedilikle temin etmek için ellerinden geleni yapmaları için 100.000 ABD dolarına eşdeğer acil durum malzemeleri satın almaları ve bunları etkilenen insanların zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere deprem yardımının ön saflarına ulaştırmak için yetkililerle koordinasyon sağlayarak derhal harekete geçirmeleri talimatını verdi.

Chery’nin yaklaşık 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil durum malzemesini içeren yardım TIR’ı bölgeye doğru hızla yola çıktı.

RÖNESANS HOLDİNG:

Bölgedeki tespit çalışmalarımız sürerken Yenice şantiyemizi Koordinasyon Merkezi olarak

konumlandırdık. Çalışanlarımızın aileleri için bölgedeki şantiyelerimizdeki müsait yatakhaneler kullanıma açıldı. Ankara'ya sevk edilecek çalışanlarımız için 150 kişilik misafirhane hazırlandı. Kurduğumuz koordinasyon merkezinde, bölgedeki tüm çalışanlarımızın ve yakınlarının iletişimini

sağlıyoruz. Malatya’da bulunan Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu misafirhanesini

depremzedelerimize açarak 700 kişiyi buraya yerleştirdik. Dağcılardan oluşan 6 kişilik özel bir kurtarma ekibi ile 5 dağcı ve 2 kurtarma köpeğinden oluşan Fransız özel kurtarma ekibi bölgeye sevk ediyoruz. İlgili ekiplerin yönlendirmesi ile arama kurtarma çalışmaları kapsamında vinç, ekskavatör, jeneratör, aydınlatma kulesi, jeneratör, konteyner gibi 100’ün üzerindeki araç ve ekipmanı bölgeye yönlendirdik.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Malatya’daki depremzedelerimiz için ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık gibi 15 binin üzerindeki malzemeyi ilk etapta yola çıkardık. AVM otoparklarımız bölge sakinlerinin kullanımına açıldı, sıcak çorba ve çay servisi yapıldı. Çalışanlarımızın ve AVM ziyaretçilerimizin de afet bölgesine acil yardımlarını ulaştırmalarını AFAD İle koordine etmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. AFAD ekipleri ile koordineli bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 140 gönüllü personelimiz bölgeye sevk edildi.

Kızılay ile koordineli biçimde deprem bölgesine yapılacak ilave Ulusal Kan Stoklarına destek olmak için 7 ve 8 Şubat tarihlerinde merkez ofislerimizden en yakın Kızılay Kan Merkezlerine servislerin kaldırılması organize edildi.

HEPSİBURADA:

Ticaret Bakanlığımızın başlattığı 'Deprem Yardımlaşma Seferberliğine' Hepsiburada olarak biz de katılıyoruz. Temel ihtiyaç malzemesi siparişlerinizi AFAD koordinasyonunda herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgesine ulaştıracağız.

AKFEN HOLDİNG:

Holding, bugün Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 10 milyon TL’lik bağış gerçekleştireceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, “Bizi üzüntüye boğan deprem felaketinin ardından AFAD’ın belirlediği hesaplara bağış yapma kararı alarak öncü olmak istedik. Daha önce yaşadığımız acılarımızda da olduğu gibi, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek en kısa sürede yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz" dedi.

KAGİDER:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sebebiyle büyük üzüntü içindeyiz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Meydana gelen felaketin üstesinden gelebilmek ve yaralarımızı sarabilmek adına beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2020 yılında meydana gelen Elazığ depremi sonrasında sivil toplum kuruluşları ve paydaşların bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Afet Platformu’nun kurucuları arasındayız. İlk 72 saat içinde gelişebilecek acil durum ve ihtiyaçlar için aksiyon alabilmek adına ilgili kuruluşlarla iletişim halindeyiz.

Ülkemizi derinden etkileyen depremin ardından dayanışma içinde destek olabilmek adına gelişmeleri takip ediyoruz.

İZMİR İŞ DÜNYASI:

İzmir iş dünyası, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olarak belirlenen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyasını başlattı. T.C. İzmir Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen 19 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi, afet bölgesine gönderilmek üzere nakdi ve ayni yardım topluyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİK OLDU

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, il sınırı içerisinde bulunan organize sanayi bölgeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyasını başlattı.

YARDIMLAR KIZILAY’DA TOPLANACAK