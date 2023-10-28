İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE YÜZ BİNLER AKIN ETTİ!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.