Hareketli dansları ve yüksek temposuyla dikkat çeken Büyük Ev Ablukada; elektronik müziğe adım attığı “Fırtınayt” ve sevilen eski parçalarıyla ünlü bir performans ve gösteri merkezinde seyircisiyle buluştu.

Büyük Ev Ablukada konserde; Güneş Yerinde, Hoşçakal Kadar, Hayaletler, Ne Deve Ne Kush, En Güzel Yerinde Evin gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gruba “Hoşçakal Kadar” şarkısında Tamburada, Dandadadan ve Kara Orkestra ile birlikte yaptığı projelerle tanınan; söz yazarı, besteci ve saksafon sanatçısı Korhan Futacı eşlik etti.

Büyük Ev Ablukada grubu son şarkısını seslendirip konseri bitirmesine rağmen seyircilerin yoğun ısrarıyla sahneye geri döndü.

Volkswagen Arena’daki yüksek enerjili konserde grubun şarkılarına 2 bin 500 kişi danslarıyla eşlik etti.