Yazarı da kahramanı da genç bir kız; 'Büyük Duygular Küçük Mucizeler'...
Biraz roman, biraz deneme… Kendi kuşağının tüm başarılı zihinleri gibi, Yağmur Akpınar da ilk yazarlık deneyiminde alışılagelmiş kalıpların dışına çıktı. Hayata ve insan olmaya dair pek çok duyguyu kelimelere dökerken, alanında öne çıkan eserlerden alıntılar ekleyerek okuyucuya sunduğu deneyimi zenginleştirdi. Her bölüm sonunda okuyucuya eşlik edecek olan genç kadın kahramanıyla beraber yepyeni maceralara yelken açtı. İnsana dair düşünce ve hayallerin ön planda olduğu bu kitap, okuyucuya sayfaların akıp gideceği ve kendi cümlelerini akışta fark edeceği bir serüven vaat ediyor.
Küsürat Yayınları'ndan yayımlanan 'Büyük Duygular Küçük Mucizeler'in önsözünde, "Hayatınızın hangi evresinde olduğunuzu bilmiyorum ama yolun henüz başındasınız” cümlesini kuran Yağmur Akpınar, kendini geliştirmeye her zaman açık olacağını belirtirken, bu yoldaki deneyimlerini okuyucularla paylaşmaya devam edeceğini ifade etmiştir."
YAĞMUR AKPINAR KİMDİR?
20 Temmuz 1996’da İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde okumaya başladı. Erasmus ile Roma’da bir dönem okuma fırsatına sahip oldu. Bu süreçte kendi bölümüyle ilgili eğitimine devam ederken, sık sık seyahat ederek farklı kültürleri görme şansına sahip oldu. Farklı bir ülkede yaşama deneyiminin edebi olarak da kendini beslediğini ifade etmektedir. Liseden bu yana yazdıklarından ilham alarak üniversitenin son senesini kitap yazmaya ayırdı. 'Büyük Duygular Küçük Mucizeler', Yağmur Akpınar'ın ilk kitabı. Yağmur Akpınar kitap yazmanın yanı sıra BKM’de senaryo ve proje geliştirme bölümünde çalışmaya ve içerik üretmeye devam ediyor.
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