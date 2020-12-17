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İstanbul Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devriyle ilgili şartların belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre; Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanacak.