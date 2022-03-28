Büyük Beyaz filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncularına ilişkin merak edilenler...



BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI

Katrina Bowden - (Kaz)

Aaron Jakubenko - (Charlie)

Te Kohe Tuhaka - (Benny)

Tim Kano - (Minase)

Jason Wilder - (Luke)