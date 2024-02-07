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        Haberler Magazin Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi?

        Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir?

        Büyük Beyaz filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Martin Wilson üstlendiği, senaryosu Michael Boughen tarafından kaleme alınan Büyük Beyaz (Great White) filmi 2021 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Büyük Beyaz filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:15
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        Büyük Beyaz filminin konusu
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        Büyük Beyaz (Great White) filmi 7 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Büyük Beyaz filmi gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi?" İşte Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları...

        BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

        BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Katrina Bowden - (Kaz)

        Aaron Jakubenko - (Charlie)

        Te Kohe Tuhaka - (Benny)

        Tim Kano - (Minase)

        Jason Wilder - (Luke)

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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