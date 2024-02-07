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Büyük Beyaz (Great White) filmi 7 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Büyük Beyaz filmi gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi?" İşte Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları...

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Katrina Bowden - (Kaz)

Aaron Jakubenko - (Charlie)

Te Kohe Tuhaka - (Benny)

Tim Kano - (Minase)

Jason Wilder - (Luke)

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