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Orijinal adıyla Great White olarak bilinen Büyük Beyaz filmi 4Aralık 2023 Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Büyük Beyaz filmi konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

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BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI

Katrina Bowden - (Kaz)

Aaron Jakubenko - (Charlie)

Te Kohe Tuhaka - (Benny)

Tim Kano - (Minase)

Jason Wilder - (Luke)

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