Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki A.H.M. hayatını kaybetti, eşi 26 yaşındaki M.K.M. ise yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Kırıkkale'de, yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. A.H.M. (33) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki TIR'a çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ağır yaralanan eşi M.K.M. (26) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
A.H.M.'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.