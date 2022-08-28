Büyük acı! Kardeşlerini kurtarırken boğuldular

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Olay öğle saatlerinde Oni̇ki̇şubat ilçesinde meydana geldi̇. Gaziantep'te yaşayan Özbir Ailesi, i̇çi̇n Menzelet Baraj Gölü kıyısına geldi̇.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, yemek yedikten sonra 23 yaşındaki İrem Özbir, tabakları yıkamak istedi. Ancak ayağı kayınca suya düştü.

Bunu gören kardeşi İ̇dri̇s Özbi̇r (22) ve 25 yaşındaki ağabeyi Hali̇l İ̇brahi̇m Özbi̇r suya atladı.

Boğulmak üzere olan kız kardeşlerini kurtaran iki kardeş ise sudan çıkamadı ve kısa sürede gözden kayboldu. Aile üyelerinin ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, iki kardeşin cansız bedenini sudan çıkardı.