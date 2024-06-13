Büyük acı! Bebek süt dolu kovaya düştü!

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Kayseri'de edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B.; iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.

AİLESİ SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekipleri; solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ L.B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.