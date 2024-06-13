Büyük acı! Bebek süt dolu kovaya düştü!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, süt dolu kovaya düşen 14 aylık L.B. ismindeki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber minik bebeğin ailesini gözyaşına boğdu
Kayseri'de edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B.; iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.
AİLESİ SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ
İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri; solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ
L.B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.