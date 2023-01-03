Büyük acı! 4 aylık bebek alevlerin arasında kaldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede, 3-4 aylık olduğu tahmin edilen Koray O'nun cansız bedenine ulaştı. Haberi alan aile yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.

AA'da yer alan habere göre, Tayfur O'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının annenin odada olmadığı sırada çıktığı, yoğun duman ve alevler nedeniyle içeri girilemediği öğrenildi.