Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel ‘Büyücü’ operasyonu! 34 milyon liralık vurgun | Son dakika haberleri

        ‘Büyücü’ operasyonu! 34 milyon liralık vurgun

        Malatya'da muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme yöntemleri ile 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 7 şüphelinin hesaplarında yapılan incelemede, 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 20:30 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Büyücü' operasyonu! 34 milyon liralık vurgun
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli 7 kişinin hesap hareketlerinin incelenmesinde de 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan baskınlarda; sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi malzemeler ile on binlerce Euro ve dolar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa